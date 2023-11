Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrraddieb stürzt bei Flucht

Siegburg (ots)

Am Freitag (03. November) hat in Siegburg ein Unbekannter ein Fahrrad gestohlen. Das Mountainbike war vor einem Haus in der Wolsdorfer Straße unabgeschlossen abgestellt. Gegen 11:55 Uhr beobachtete eine Zeugin, die in einem Auto vor dem Haus saß, wie ein Fremder das Rad nahm und damit wegfuhr. Als die Frau auf sich aufmerksam machte, beschleunigte der Fahrraddieb sein Tempo, sodass die Zeugin ihn aus den Augen verlor. Unweit des Tatortes kehrte ein Anwohner gerade das Laub vor seiner Haustür zusammen, als er hinter sich ein Geräusch hörte. Als er sich umdrehte, sah er den mutmaßlichen Fahrraddieb, der offensichtlich gerade mit dem Rad gestürzt war und sich augenscheinlich am Arm verletzt hatte. Der Tatverdächtige ließ das Mountainbike liegen, reagierte nicht auf Ansprache des Anwohners, sondern entfernte sich zu Fuß von der Örtlichkeit. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 170 cm groß, dunkle, gegelte Haare und mit dunkler Jacke und Jeanshose bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. Das Fahrrad konnten die Polizisten dem 49-jährigen Eigentümer zurückgeben. Die Polizei rät, Fahrräder stets nur gut gesichert abzustellen, auch, wenn man sich lediglich kurz entfernt, oder das Rad auf einem eingezäunten Grundstück abstellt. (Uhl)

