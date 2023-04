Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer kommt von der Straße ab

leicht verletzt (13.04.2023)

Vöhrenbach (ots)

Bei einen Unfall leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Motorradfahrer am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der Kreisstraße 5732. Ein 45-jähriger Honda NT1100-Fahrer fuhr von Linach in Richtung Vöhrenbach und kam in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Dabei kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. An der Honda entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

