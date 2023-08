POL-GT: 34-Jähriger mit Brechstange festgenommen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Samstag (19.08., 12.30 Uhr - 17.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Carl-Bertelsmann Straße eingebrochen. Die Einbrecher gingen gewaltsam das Schloss der Wohnungstür an und gelangten so in die Wohnung. Diese durchsuchten sie teilweise. Entwendet worden sind Schmuck und Bargeld. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Der Tatort liegt zwischen der Ibrügger Straße und der Molkereistraße. ...

mehr