Polizei Gütersloh

POL-GT: 58-jähriger geschlagen und getreten

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Freitagabend (18.08., 21.15 Uhr) wurde ein 58-jähriger Mann an der Berliner Straße durch Personen aus einer fünf- bis zehnköpfigen Gruppe geschlagen und getreten. Der 58-jährige ging an den Personen vorbei, als er eigenen Angaben nach unvermittelt angegriffen wurde, nachdem die Unbekannten einen Dritten verbal angriffen. Die Unbekannten schlugen auf den Mann ein und traten ihn, als er bereits am Boden lag. Ein Zeuge griff ein und die 18-25 Jahre alten Männer und Frauen rannten davon.

Der 58-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

