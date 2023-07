Polizei Bielefeld

POL-BI: Bananenschale lässt Unbekannten ausrasten

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gadderbaum - Die Kriminalpolizei sucht einen unbekannten Mann mittels Täterbeschreibung, der am Samstag, 15.07.2023, einen Bielefelder auf dem Parkplatz eines Discounters schlug und trat.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hielt sich ein 38-jähriger Bielefelder gegen 21:30 Uhr im Eggeweg, auf dem Gelände eines Lebensmittel-Discounters, auf. Dort aß er eine Banane und legte die Schale offenbar zunächst neben sich ab. Dies brachte einen unbekannten Mann sofort in Rage. Er schrie den Bielefelder an, dass er seinen Müll aufheben solle und trat den 38-Jährigen, der daraufhin zu Boden ging. Zunächst schlug der Unbekannte mit einer Bierdose auf sein Opfer ein, nutzte dann aber einen Schlagring. Anschließend entfernte sich der Täter über den Eggeweg in Richtung Bodelschwinghstraße.

Der 38-jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Bei dem Gesuchten soll es sich um einen 40- bis 50-jährigen Mann handeln, der rund 185 cm groß und etwa 100 Kilogramm schwer sein soll. Er soll hellblonde Haare haben und eine runde Brille, ein weißes T-Shirt, eine kurze Jeans und einen Rucksack getragen haben.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder dem beschriebenen Mann beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

