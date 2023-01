POL-H: Zeugenaufruf: Schwerer Raub auf Supermarkt in Wunstorf-Kolenfeld

Hannover (ots) - In der Montagnacht, 09.01.2023, sind zwei unbekannte Personen in das Haus einer 84-Jährigen in Berenbostel eingedrungen und haben die Frau im Schlaf überrascht. Anschließend durchwühlten der männliche und die weibliche Tatverdächtige das Haus nach Beute und flüchteten. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Vorfall. Nach bisherigen Erkenntnissen des ...

