POL-SU: Diebstahl und Sachbeschädigung an Schrebergartenanlage

Much (ots) - Am Dienstag (07. November) kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Trickdiebstahl, bei dem eine 77-jährige Mucherin bestohlen wurde. Die Seniorin hielt sich am Kirchplatz in Much auf, als sie plötzlich ein unbekannter Mann ansprach. Der Tatverdächtige fragte die 77-Jährige, ob sie ihm eine Zwei-Euro-Münze in Kleingeld wechseln könne. Die hilfsbereite Mucherin öffnete daraufhin ihre Geldbörse und suchte nach ...

