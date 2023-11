Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickdiebstahl - Seniorin bestohlen

Much (ots)

Am Dienstag (07. November) kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Trickdiebstahl, bei dem eine 77-jährige Mucherin bestohlen wurde. Die Seniorin hielt sich am Kirchplatz in Much auf, als sie plötzlich ein unbekannter Mann ansprach. Der Tatverdächtige fragte die 77-Jährige, ob sie ihm eine Zwei-Euro-Münze in Kleingeld wechseln könne. Die hilfsbereite Mucherin öffnete daraufhin ihre Geldbörse und suchte nach dem Wechselgeld. Währenddessen griff der Unbekannte ebenfalls in ihr Portemonnaie, unter dem Vorwand, ihr beim Suchen helfen zu wollen. Als der Mann sein Wechselgeld erhalten hatte, ging er in unbekannte Richtung davon. Später bemerkte die Geschädigte, dass rund 100 Euro Scheingeld aus ihrer Geldbörse entwendet worden waren. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Er ist etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 180 cm groß. Er hat graue Haare und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02241 541-3421. (Re)

