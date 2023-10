Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231010 - 1134 Frankfurt - Bundesautobahn 3: Festnahme nach mutmaßlicher Trunkenheitsfahrt

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte haben gestern Abend einen 50-jährigen Mann auf einem Parkplatz an der Bundesautobahn 3 festgenommen, der verdächtigt wird, im alkoholisierten Zustand Auto gefahren zu sein.

Der 50-Jährige sollte zunächst in Groß-Gerau eine Heizung reparieren, was jedoch offenbar an seiner Alkoholisierung scheiterte. Als der Auftraggeber ihn in diesem Zusammenhang ansprach, zeigte sich der Mann aggressiv, sodass er aus dem Haus verwiesen wurde.

Schließlich bestieg der 50-Jährige sein Fahrzeug, der Kunde nahm die Verfolgung auf und meldete die mutmaßliche Trunkenheitsfahrt bei der Polizei. Es kam im weiteren Verlauf zu mehreren Richtungswechseln, bis Zivilfahnder gegen 18:30 Uhr das gesuchte Fahrzeug an der A3 auf dem Parkplatz "Stadtwald" feststellten. An dem Wagen trafen sie auch auf den 50-Jährigen, bei dem sie einen freiwilligen Atemalkoholtest durchführten. Allerdings zeigte das Messgerät mit 1,89 Promille deutlich zu viel an, sodass an eine Weiterfahrt nicht mehr zu denken war. Die Polizisten eröffneten dem Mann die Festnahme, mit welcher er offenbar nicht einverstanden war und sich widersetzte. Es gelang ihnen, den alkoholisierten Mann festzunehmen, wobei sich dieser leicht verletzte. Die Beamten verbrachten ihn anschließend für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Der 50-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt sowie aufgrund des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell