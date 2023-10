Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231009 - 1131 Frankfurt - Rödelheim: Wahlbehinderung endet mit Festnahme

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Sonntag, den 08.10.2023 nahmen Polizeibeamte des 14. Reviers gegen 11:45 Uhr einen 65-jährigen Mann nahe eines Wahllokals der Michael-Ende-Schule fest.

Schon beim Betreten des Wahllokales in der Turnhalle wirkte der 65-Jährige sichtlich aggressiv. Diesen Eindruck untermauerte er gegenüber dem Wahlvorsteher indem er diesem drohte und daraufhin in der Toilette verschwand. Anschließend stürmte er in das zweite Wahllokal auf dem Pausenhof und beleidigte dort eine Wählerin. Der Mann verhielt sich auch hier aufbrausend, störte den reibungslosen Ablauf und zweifelte die Rechtmäßigkeit der Wahl an. Er verließ die Örtlichkeit und wurde kurze Zeit später durch ein Streifenteam festgenommen. Während der Anzeigenaufnahme teilte man den Polizeibeamten mit, dass eine Toilette vermutlich durch ein Mobiltelefon des Aggressors, welches dieser mit Toilettenpapier umwickelt und in den Toilettensiphon legte, verstopft worden sei.

Nach den polizeilichen Maßnahmen erteilte man dem 65-Jährigen einen Platzverweis und entließ diesen sodann.

