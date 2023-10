Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231009 - 1129 Frankfurt - Gallus: Rollerfahrer kollidiert mit Polizeiwagen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 16-jähriger Rollerfahrer stieß am vergangenen Samstag (07.10.2023) im Gallus mit einem Streifenfahrzeug zusammen und ergriff zunächst die Flucht. Die Polizeibeamten nahmen den Jugendlichen wenig später fest. Den verunfallten Roller, welcher zudem gestohlen war, stellten sie sicher.

Bereits vor einer Woche ging bei der Polizei eine Anzeige aufgrund eines gestohlenen Rollers ein. Eine Streife entdeckte gegen 11:55 Uhr das besagte Kleinkraftrad in der Schmidtstraße, das zu diesem Zeitpunkt von einem Jugendlichen gefahren wurde. Die Beamten entschlossen sich den Fahrer für eine Kontrolle anzuhalten, welcher jedoch sämtliche Anhaltezeichen missachtete und stattdessen über die Mönchhofstraße in Richtung Mainzer Landstraße flüchtete.

An der Ecke Mönchhofstraße / Mainzer Landstraße kam es dann zu einer Kollision mit einem zufällig vorbeifahrenden Kleintransporter, bei dem es sich um ein Polizeifahrzeug handelte. Der Rollerfahrer ließ nun sein Gefährt zurück, nahm seine Beine in die Hand und flüchtete zunächst in Richtung Bischofsheimer Platz. Im Rahmen der Fahndung bewiesen die Polizeibeamten jedoch den richtigen Riecher. Sie entdeckten den Flüchtigen in einer Biomülltonne, in welcher er sich versteckt hatte. Was folgte, war die Festnahme des erst 16-jährigen und die Verbringung zu einem Polizeirevier. Bei seiner Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass er unter dem Einfluss von Cannabis stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Nach einer durchgeführten Blutentnahme übergaben die Polizisten den Jugendlichen seinem Vater.

Der Roller wurde sichergestellt. An dem Polizeifahrzeug entstand aufgrund der Kollision leichter Sachschaden. Niemand wurde verletzt.

