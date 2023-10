Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231009 - 1130 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Bilanz der Großkontrolle

Frankfurt (ots)

(hol) Vergangenen Freitag (06.10.2023) führte die Frankfurter Polizei mit Unterstützung des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums erneut eine Großkontrolle im Bahnhofsviertel durch. Ziel dieser Maßnahmen, die in Ergänzung zu den seit September vergangenen Jahres intensivierten Präsenzmaßnahmen der Frankfurter Polizei ergriffen werden, ist es unter anderem potentielle Straftäter aus der Anonymität zu holen, verbotene Substanzen und Gegenstände aufzufinden und zu beschlagnahmen sowie den Kontrolldruck auf die kriminelle Szene weiter hochzuhalten und dadurch das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu steigern.

Rund 80 kontrollierte Personen, 23 eingeleitete Ermittlungsverfahren, davon neun Festnahmen nach Drogenhandel, die Beschlagnahme von Betäubungsmitteln mit einem Straßenverkaufswert von ca. 90.000 Euro sowie das Auffinden zweier Messer schlugen am Ende zu Buche.

Zudem legte die Polizei erneut einen besonderen Fokus auf die Prävention. Ein Schwerpunkt lag dabei diesmal auf der Aufklärung von E-Scooternutzern. Beamte der Verkehrsprävention informierten Bürgerinnen und Bürger über den sachgerechten Umgang mit diesem relativ jungen Verkehrsmittel und sensibilisierten hinsichtlich möglicher Gefahren im Zusammenhang mit der Nutzung und dem Abstellen dieses beliebten Fortbewegungsmittels. Insbesondere das "wilde" Abstellen der elektrisch betriebenen Roller auf Gehwegen, wie es im Bahnhofsgebiet häufig zu finden ist, kann vor allem für mobilitätseingeschränkte oder sehbehinderte Menschen zur Gefahr werden, wenn diese darüber stolpern und anschließend stürzen. Darüber hinaus werden diese achtlos abgestellten Fahrzeuge dort als Sitzgelegenheiten und Drogenbunker zweckentfremdet. So stellte die Polizei mehr als 100 verkehrsbehindernd abgestellte Roller wieder ordnungsgemäß auf bzw. um.

Hervorzuheben ist die Festnahme eines Drogenhändlers an der Bahnhofssüdseite. Zunächst fanden die Fahnder mehr als 60 Gramm Marihuana in seiner Umhängetasche. Doch damit nicht genug: Den Beamten gelang es, das Hotelzimmer zu lokalisieren, wo sie weitere 8,5 Kilogramm Marihuana sowie geringe Mengen Kokain und XTC fanden. Der Tatverdächtige wurde am Folgetag richterlich vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Gewerbetreibende, Gastronomen und Pendler reagierten positiv auf die neuerliche Großkontrolle und brachten zum Ausdruck, dass das Sicherheitsgefühl durch die deutliche wahrnehmbare Polizeipräsenz merklich gesteigert wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell