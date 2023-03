POL-NOM: Zur Tageszeit in Einfamilienhaus eingebrochen

Northeim (ots) - Einbeck, Salzderhelden, Waldstraße, Mittwoch, 29.03.2023, 19.15 Uhr bis Donnerstag, 30.03.2023, 15.25 Uhr SALZDERHELDEN (Wol) - Bargeld entwendet. Im Zeitraum von Mittwoch ca. 19.15 Uhr bis Donnerstag ca. 15.25 Uhr sind unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus in der Waldstraße in Einbeck eingebrochen. Die Personen gelangten über eine Nebeneingangstür in das Haus. Die Tür wurde gewaltsam geöffnet. Die Personen konnten in dem Haus Bargeld in Höhe von ...

mehr