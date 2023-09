Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Straßenbahnfahrer mit Pfefferspray angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend, um 20:50 Uhr, stiegen zwei männliche Personen aus einer Straßenbahn der RNV an der Haltestelle Potsdamer Weg aus. Als die Straßenbahn in Richtung Innenstadt weiterfahren wollte, trat einer der Männer von außen gegen die Tür. Daraufhin wurde ein Defekt an der Tür angezeigt und die Straßenbahn konnte nicht mehr weiterfahren. Der Straßenbahnfahrer stieg daraufhin aus um nach dem Defekt zu sehen. In diesem Moment rannte einer der Männer auf den Fahrer zu und sprühte ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Der Straßenbahnfahrer wurde hierdurch leicht verletzt. Ein verständigter Rettungswagen versorgte ihn vor Ort. Der Schaden an der Tür konnte noch nicht beziffert werden.

Der unbekannte Täter wird folgendermaßen beschrieben:

1,90 m groß, schlank, dunkel gekleidet, im Gesicht rasiert, kurz geschorene Haare, ca. 25 Jahre alt.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Käfertal, unter Tel.: 0621/71849-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell