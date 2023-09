Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Abstandssensoren an 4 Autos entwendet

Heddesheim (ots)

Zu mehreren Fällen von besonders schweren Fällen des Diebstahls, kam es in Heddesheim am Freitag, dem 01.09.23, in der Zeit von 13:30 Uhr - 17:00 Uhr in der Großsachsener Straße. Hier wurden an einem Audi zwei Nebellichtabdeckungen sowie die dazugehörigen Sensoren der Abstandsmessung entwendet.

Gleichfalls am 01.09.23, in der Zeit von 21:30 Uhr bis 23:00 Uhr, wurde in der Ahornstraße ebenfalls an einem Audi die Abstandssensorik samt dem dazugehörigen Steuergerät ausgebaut.

In der Lindenstraße schlug die unbekannte Täterschaft in der Zeit vom 31.08.23, 17 Uhr auf den 01.09.23, 5 Uhr zu. Hier wurde abermals die Abstandssensorik an einem Audi ausgebaut.

Im Zeitraum von Freitag, dem 08.09.23, 18 Uhr, bis Montag, 11.09.23, 08:30 Uhr, wurde im Platanenweg ebenfalls an einem Audi A6 der Sensor zur Abstandsmessung ausgebaut.

Die Sensorik befand sich bei allen Fahrzeugen in der Frontstoßstange, direkt unterhalb der Hauptbeleuchtungseinrichtung. In dem entwendeten Sensorenkomplex ist zusätzlich der Nebelscheinwerfer verbaut.

Die Spezialisten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/174-4444, beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

