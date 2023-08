LPD-EF: Beförderungen in der Landespolizeidirektion

Apolda (ots) - Nachdem am 04. Juni 2023 gegen 05:00 Uhr ein Brand in der Unterkunft für Geflüchtete in Apolda ausbrach, initiierten Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei umfangreiche Evakuierungs- und Rettungsmaßnahmen. Nach deren Abschluss waren 245 Personen, darunter viele Kinder, aus dem Objekt auf ein angrenzendes Sport- und Freizeitgelände evakuiert. Zahlreiche Personen wurden dort erstmedizinisch versorgt, 11 ...

