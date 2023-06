Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Frau in Bustür eingeklemmt

Edenkoben (ots)

Am Samstag, 17.06.2023 gegen 13:50 Uhr wollte eine 92-jährige Seniorin am Goldenen Eck in Edenkoben aus einem Linienbus aussteigen. Da der Fahrer die elektrische Bustür zu schnell wieder schloss, wurde der Fuß der alten Dame in der Türe eingeklemmt. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Busfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

