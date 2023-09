Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Autos in Vogelstang aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Zu einem nicht genauer bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 06:00 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft die Scheiben von zwei geparkten Autos ein und gelangte so ins Fahrzeuginnere. An einem Renault in der Brandenburgerstraße zerstörte die Täterschaft die linke Heckscheibe und entwendete einen Werkzeugkoffer. Nur einige Hausnummern weiter in der gleichen Straße kam es zu einem Aufbruch eines weiteren Renaults. Auch in diesem Fall wurde Werkzeug, darunter eine Heckenschere, entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal nahm die Ermittlungen wegen der besonders schweren Fälle des Diebstahls auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, unter der Telefonnummer 0621-71849-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell