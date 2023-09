Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin übersieht Radfahrer

Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Als eine 42-Jährige mit ihrem Opel am Dienstag um kurz nach 11 Uhr von der Talstraße nach links in die Bismarckstraße abbog, übersah sie einen geradeaus fahrenden Radfahrer. Letzterer wurde durch die Kollision auf die Motorhaube geschleudert und prallte gegen die Windschutzscheibe, wo er liegen blieb. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 47-jährige Radfahrer zum Glück nur leicht verletzt, kam aber vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die 42-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

