Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach

Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Eberbach (ots)

Am Donnerstag gegen 15 Uhr stellte die Besitzerin eines BMWs einen Schaden an ihrem Fahrzeug, welches auf dem Parkplatz Neckarlauer abgestellt war, fest und alarmierte die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge beschädigte eine noch unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken den BMW und flüchtete anschließend. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Das Polizeirevier Eberbach sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Täterin oder dem Täter geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 zu melden.

