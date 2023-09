Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt

Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Einbruch in Feuerwehrhaus gesucht!

Waibstadt (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, gegen 15 Uhr und Donnerstag, gegen 07 Uhr verschaffte sich ein derzeit noch unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zum Feuerwehrhaus der freiwilligen Feuerwehr Waibstadt in der Straße Unteres Lohhaus. Der Unbekannte beschädigte erst zwei Bewegungsmelder, um das damit gesteuerte Licht zu deaktivieren und versuchte anschließend auf der Gebäuderückseite einen Notausgang aufzuhebeln. Da ihm dies misslang, öffnete er gewaltsam ein Doppelflügelfenster und stieg in das Feuerwehrhaus ein. Ersten Ermittlungen zufolge machte sich der Täter schließlich an den Gerätefächern der Einsatzfahrzeuge zu schaffen. Ob er daraus etwas entwendet hat ist noch unklar.

Der Polizeiposten Waibstadt sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07263/910673 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell