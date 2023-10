Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231010 - 1133 Frankfurt - Bornheim: Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Frankfurt (ots)

(th) Gestern Vormittag (09. Oktober 2023) kam es in einer Bankfiliale in der Berger Straße zu einem räuberischen Diebstahl zum Nachteil einer Kundin. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Gegen 11:00 Uhr hob die 70-jährige Geschädigte 1000 Euro am Schalter einer Bank ab. Das Geld erhielt sie in einem Kuvert, welches sie beim Verlassen der Bank versuchte in ihrer Handtasche zu verstauen. Diesen Moment nutzte der 40-jährige Tatverdächtige aus. Im Schleusenbereich der Bank entriss er der Frau das Kuvert und versuchte über den Haupteingang zu flüchten Dabei stieß er mit einem weiteren Kunden zusammen und stürzte zu Boden. Ein Zeuge nahm die Situation war und hielt den 40-Jährigen fest. Bei dem folgenden Gerangel verletzte sich der 55-Jährige Helfer leicht, konnte aber den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Diese nahm den 40-Jährigen fest und verbrachte ihn mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

