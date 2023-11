Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Wettbüro im Fokus Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots)

Das Kriminalkommissariat 41 in Darmstadt ermittelt nach einem Einbruch in ein Wettbüro in der Wilhelm-Leuschner-Straße und sucht Zeugen.

Am Montag (27.11.) um 05:38 Uhr warf ein unbekannter Mann eine Scheibe eines Wettbüros ein, entwendete eine Geldkassette und flüchtete anschließend. Der Unbekannte ist circa 1,70 Meter groß, schlank und war dunkel gekleidet. Außerdem trug er eine OP-Maske. Der verursachte Schaden wird aktuellen Ermittlungen zufolge auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell