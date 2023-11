Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Polizei ermittelt und sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Seeheim-Jugenheim (ots)

Zwischen 16 und 22 Uhr verschafften sich Kriminelle am Freitag (24.11.) gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Landbach" und durchwühlten mehrere Räume. Anschließend stahlen sie sich unerkannt davon und hinterließen einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Das mit den weiteren Ermittlungen beauftragte Kriminalkommissariat 21 aus Darmstadt nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06151/969-0 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell