POL-DA: Erzhausen: Alkoholisierter Randalierer hält Polizeistreife auf Trab

Bürstadt (ots) - In der Nacht zum Montag (27.11) beschädigte ein noch unbekannter Autofahrer, beim Abbiegen von der Wilhelminenstraße in die Marktstraße, einen dort parkenden grünen VW Golf. Der Autofahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Der Sachschaden beträgt mindestens 1000 Euro. Hinweise auf den Unfall nimmt die Polizeistation in Lampertheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 ...

