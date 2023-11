Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe versuchten durch Fassade einzudringen

Dingelstädt (ots)

Am Sonntagnachmittag stellte der Mitarbeiter eines Betriebes im Hestelweg erhebliche Beschädigungen an einer Fassade fest. Nach der Überprüfung durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Eichsfeld konnte konstatiert werden, dass es sich womöglich im einen Einbruchsversuch handelte. Der oder die Täter versuchten durch die Fassade an Wertgegenstände im Inneren des Gebäudes zu gelangen. Dem Augenschein nach wurde nichts entwendet. Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und leiteten die Ermittlungen ein. Gegenwärtig wird von einem Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro ausgegangen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell