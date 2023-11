LPI-NDH: Technischer Defekt ermöglicht Diebstahl

Mühlhausen (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag brachen Unbekannte in einen Imbiss in Oberdorla ein. Dieser steht in der Eisenacher Landstraße in der Nähe des dortigen Einkaufsmarktes. Der oder die Täter hebelten gewaltsam die Tür des Imbisscontainers auf und erbeuteten Bargeld sowie ein Mobiltelefon. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. Möglicherweise stammt das Einbruchswerkzeug von einer Baustelle, welche sich unweit des Tatortes ...

mehr