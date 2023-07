POL-PDMT: **Zeugen gesucht** Verkehrsunfallflucht zwischen Nassau und Singhofen

Bad Ems (ots) - Am 01.07.2023, gegen 13:30 Uhr, kam es am Westbahnhof in der Ernst-Born-Straße in Bad Ems zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer 68-jährigen Dame. Der Verlust der Geldbörse wurde kurz nach der Tatausübung im Wartebereich des Gleises festgestellt. Die Geschädigte nahm sofort fußläufig die Verfolgung auf. Als sie jedoch bemerkte, dass sie der Tatverdächtigen nicht so schnell folgen konnte, ...

