Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vierjähriger Junge von Auto angefahren

Waldbröl (ots)

Ein vierjähriges Kind wurde am Freitag (28. April) auf der Geininger Straße in Waldbröl-Hermesdorf von einem Auto angefahren. Dabei zog sich der Junge schwere Verletzungen zu. Gegen 14 Uhr fuhr der 19-jährige Marienheider auf der Geininger Straße in Richtung der Ortschaft Geiningen. Der Vierjährige lief unvermittelt hinter einem am Fahrbahnrand geparkten Auto auf die Straße. Daraufhin bremste der 19-Jährige. Dennoch kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Jungen. Der Vierjährige wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur Behandlung in ein Krankenhaus.

