POL-PB: Anzeigen wegen Lagerfeuer am Habichtsee

Paderborn (ots)

(mb) Die anhaltende Trockenheit birgt erheblich Waldbrandgefahren - auch dann, wenn viel Wasser in der Nähe ist. Am Montagabend meldeten Zeugen gegen 22.30 Uhr eine Gruppe junger Leute, die am Waldrand des Habichtsees ein Feuer entzündet hatten. Die eingesetzte Polizeistreife traf am See auf sechs Jugendliche und Heranwachsende, die am Sandstrand ein Lagerfeuer etwa zwei Meter vom Buschwerk entfernt entzündet hatten. Zudem rauchten die Frauen und Männer im Alter von 16 bis 21 Jahren mehrere glühende Shishas. Die jungen Leute kamen der Aufforderung, Feuer sowie Shishas zu löschen, umgehend nach. Sie müssen jetzt mit Bußgeldbescheiden aufgrund Verstoßes gegen die Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Paderborn rechnen. Entsprechende Anzeigen haben die Polizeibeamten vor Ort aufgenommen.

