Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrerin rast mit 200 km/h auf der B1

Bild-Infos

Download

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der B1 in Höhe des Flugplatzes hat die Polizei am Dienstag, 13.06.2023, teils haarsträubende Tempoverstöße gestellt.

Von 15.30 Uhr bis 20.30 Uhr war eine Lichtschranken-Messanlage an der Bundesstraße aufgestellt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 100 km/h. 2064 Fahrzeuge passierten die Messstelle binnen der fünf Stunden in Richtung Paderborn - 267 waren zu schnell. Für geringere Tempoverstöße werden 168 Fahrerinnen und Fahrer ein Verwarngeld bis zu 55 Euro zahlen müssen. Gegen 92 Raser werden Bußgeldverfahren eingeleitet. Neben den Bußgeldern kommen auf sieben Betroffene zusätzlich Fahrverbote zu.

Absolut negative "Spitzenreiterin" war die Fahrerin eines Audi SUV, die mit 201 km/h gemessen wurde. Nach Abzug der Toleranzwerte wird ihr eine Überschreitung von 97 km/h vorgehalten. Auf die Frau kommt ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot zu. Zwei weitere Negativ-Plätze gehen an den Fahrer eines BMW-Cabrio mit 176 km/h sowie einen Mercedes-Coupe-Fahrer mit 168 km/h. Der Bußgeldkatalog sieht für beide Fahrer, nach Abzug der Toleranzwerte, Bußgelder in Höhe von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot vor.

#PassAuf! - Nicht angepasste Geschwindigkeit zählt zu den Hauptunfallursachen. Unabhängig von der Verursachung ist insbesondere die gefahrene Geschwindigkeit maßgeblich für die Schwere der Folgen. Im Kreis Paderborn passieren die meisten schweren Verkehrsunfälle auf Straßen außerhalb der Ortschaften. Die B1 zählt dabei mit zu den "Worst-Roads". Das Ergebnis einer Unfallauswertung der letzten fünf Jahre ergab 168 Verunglückte auf der Bundesstraße - vier Menschen starben bei Verkehrsunfällen und 35 erlitten schwere Verletzungen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell