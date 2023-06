POL-PB: Rollerfahrer, Radfahrer und Motorradfahrer bei Unfällen verletzt

Paderborn (ots) - (mh) Ein 23-jähriger Brite entwendete am frühen Freitagmorgen (9. Juni) gegen 05.00 Uhr gemeinsam mit zwei weiteren Männern (21/19) einen grauen Renault Twingo, der in Paderborn an der Marienstraße geparkt war. Sie fuhren damit in die Normandy Kaserne nach Paderborn-Sennelager. Während die Identität der drei Männer mittlerweile feststeht, weist der Wagen erhebliche Unfallspuren auf. Die Polizei ...

