FW-M: Gerade noch rechtzeitig (Pasing)

Samstag, 18. März 2023, 17.15 Uhr

Böcksteiner Straße

Die schnelle Alarmierung der Feuerwehr und die dadurch erfolgreichen Löschmaßnahmen haben dazu geführt, dass Schlimmeres verhindert werden konnte.

Am späten Nachmittag gingen zeitgleich mehrere Anrufe bei der Leitstelle München über eine starke Rauchentwicklung im Außenbereich einer Garage ein. Noch weit vor der Einsatzstelle konnten die alarmierten Einsatzkräfte bereits eine Rauchwolke ausmachen. Vor Ort ließ der Einsatzleiter sofort zwei C-Rohre einsetzen, um den Brand an und in der Garage zu löschen. Bereits nach 20 Minuten war das Feuer gelöscht. Aufgrund der Menge des Brandguts und der daraus entstandenen Hitzeausbreitung musste ein etwa zwei Quadratmeter großer Bereich des Daches geöffnet und mit einer Wärmebildkamera auf die Brandauswirkung kontrolliert werden. Nach den Kontrollen konnte die Einsatzstelle an den Besitzer übergeben werden.

Zur Brandursache liegen keine Erkenntnisse vor. Die Schadenssumme ist unbekannt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

