FW-M: Feuerwehrazubis leisten Erste Hilfe (Laim)

München (ots)

Dienstag, 14. März 2023, 07.15 Uhr

Agnes-Bernauer-Straße + Fürstenrieder Straße

Am Dienstagmorgen ist ein Rollerfahrer bei einem Unfall leicht verletzt worden. Auszubildende zum Notfallsanitäter der Berufsfeuerwehr leisteten Erste Hilfe.

Eigentlich bereiten sich unsere Auszubildenden gerade langsam auf ihr Staatsexamen vor. Aber wenn was passiert, sind sie natürlich zur Stelle und leiten die Erstversorgung ein. So geschehen heute Morgen. Zwei Auszubildende der Berufsfachschule für Notfallsanitäter der Feuerwehr München sind mit ihrem Pkw auf dem Weg zum Unterricht. Auf der Fürstenrieder Straße kommen sie zu einem Unfall, bei dem ein Mann unter seinem Roller liegt. Sofort steigen die beiden aus und befreien den Mann von seinem Gefährt. Anschließend beginnen sie mit der Erstversorgung des Patienten. Den Notruf an die Integrierte Leitstelle hatte bereit eine Frau abgesetzt, die den Unfall beobachtet hatte.

Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug traf als erstes an der Einsatzstelle ein und führte die weitere Versorgung zusammen mit den Auszubildenden durch. Anschließend wurde der Patient nach der Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Münchner Klinik zur weiteren Behandlung transportiert. Während der Rettungsmaßnahmen kam es zu Beeinträchtigungen im morgendlichen Berufsverkehr. Die Polizei klärt die Hintergründe des Unfalls. Für unsere Auszubildenden geht es derweil wieder auf die Schulbank. Heute nicht von der Theorie ins praktische Training, sondern umgekehrt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

