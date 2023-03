Feuerwehr München

FW-M: Eichhörnchenbabys in Not (Fürstenried)

München (ots)

Montag, 13. März 2023, 13.38 Uhr

Züricher Straße

Eine aufmerksame Passantin hat am Montagnachmittag drei junge Eichhörnchen ohne mütterliche Versorgung entdeckt. Ein Kleinalarmfahrzeug brachte die jungen Nager im Anschluss gut ausgepolstert in einer sogenannten Tierfangkiste auf die Feuerwache nach Schwabing.

Währenddessen wurde durch die Integrierte Leitstelle schon im Hintergrund der Eichhörnchenschutzverein benachrichtigt, der in solchen Fällen die hilflosen Tiere in Obhut nimmt. Für die jungen Eichhörnchen war dies vermutlich die Rettung in letzter Not, da diese Jungtiere häufig eine gefundene Mahlzeit für Krähen und andere Vögel darstellen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(saur)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell