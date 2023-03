FW-M: Lkw-Fahrer wird gerettet (Sendling-Westpark)

München (ots) - Mittwoch, 8. März 2023, 18.55 Uhr Rosental Am Mittwochabend ist es in einem Mehrfamilienhaus zu einer Verpuffung in einem Ethanol-Ofen gekommen. Ein 41-Jähriger verletzte sich dabei schwer. Der 41-Jährige befand sich in unmittelbarer Nähe zum Ofen, als es plötzlich zu einer Verpuffung kam. Anwesende Freunde beobachteten das Unglück. Einer von ihnen rief die 112 und schilderte das Geschehen. Die kurz ...

