LPI-NDH: Fahren unter Alkoholeinfluss

Bad Langensalza (ots) - In den vergangenen Tagen kam es vermehrt zu Betrugsanzeigen bei der Polizei. Die Opfer erhielten dabei eine Whats-App, in der die vermeintliche Tochter oder der Sohn um eine Überweisung bitten, um die Rechnung für ein neues Handy begleichen zu können. Die Polizei möchte an dieser Stelle die Leute noch einmal sensibilisieren, dass es sich dabei um eine Betrugsmasche handelt. Auf keinem Fall ...

mehr