Seeheim-Jugenheim (ots) - Zwischen 16 und 22 Uhr verschafften sich Kriminelle am Freitag (24.11.) gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Landbach" und durchwühlten mehrere Räume. Anschließend stahlen sie sich unerkannt davon und hinterließen einen Schaden von mehreren tausend Euro. Das mit den weiteren Ermittlungen beauftragte ...

