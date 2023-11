POL-DA: Polizeipräsidium Südhessen: Mach mit bei der COP Challange / Bist Du fit genug für den Polizeiberuf?

Groß-Zimmern (ots) - Das Kriminalkommissariat 41 in Darmstadt ermittelt nach einem Einbruch in ein Wettbüro in der Wilhelm-Leuschner-Straße und sucht Zeugen. Am Montag (27.11.) um 05:38 Uhr warf ein unbekannter Mann eine Scheibe eines Wettbüros ein, entwendete eine Geldkassette und flüchtete anschließend. Der Unbekannte ist circa 1,70 Meter groß, schlank und war ...

