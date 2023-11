POL-DA: Reichelsheim: Nach Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Zwischen Freitag (24.11) 16:00 Uhr und Montag (27.11) 05:30 Uhr wurde ein in der Klausenburger Straße in Darmstadt geparkter roter Ford Transit bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Kleintransporter stand in dieser Zeit in Höhe der Einmündung zur Straße "Am Eichbaumeck". Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein anderes Fahrzeug den linken Außenspiegel des Ford abgefahren. Der Fahrer flüchtete von ...

mehr