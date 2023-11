Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Einladung zum Pressegespräch - Informationen zur Ermittlungsgruppe Europaplatz

Mönchengladbach (ots)

Polizei und Staatsanwaltschaft Mönchengladbach laden interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter für Freitag, 24. November 2023, 13 Uhr zu einem Pressegespräch ein.

Bei diesem Termin stellen sie die Ermittlungsgruppe Europaplatz (EG EuPa) und ihre Ergebnisse im Hinblick auf die Bekämpfung der Drogenkriminalität seit Februar 2023 vor. Gesprächspartner sind Staatsanwältin Simone Braam, Kriminaloberrat Marc Pawleta und Kriminalhauptkommissar Marcel von Dahlen.

Das Pressegespräch findet im Polizeipräsidium Mönchengladbach, Krefelder Straße 555, 41066 Mönchengladbach, im Presseraum der Dienststelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit statt.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter, die teilnehmen möchten, bitten wir um Anmeldung bis Donnerstag, 23. November, 16 Uhr bei der Pressestelle der Polizei Mönchengladbach entweder per E-Mail an pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de oder unter der Presse-Hotline-Rufnummer 02161-2910222. (et)

