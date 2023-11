Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: schwerer Verkehrsunfall auf der B44 zwischen Wolfskehlen und Goddelau

Groß-Gerau (ots)

Am heutigen Tag, den 29.11.2023, um 16:13 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der B44, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 19jähriger Griesheimer befuhr mit seinem PKW Skoda die B44 von Groß-Gerau kommend in Richtung Riedstadt-Goddelau. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierter er frontal mit einem entgegenkommenden PKW VW, der von einem 37jährigen Leeheimer geführt wurde. Infolge dessen wurde die Fahrzeuge in den Grünstreifen geschleudert, wobei der Skoda mit einem nachfolgenden PKW Lanica zusammenstieß. Dessen Fahrer, ein 27jähriger Mann aus Wolfskehlen, wurde dadurch leicht verletzt. Die beiden anderen Personen wurden schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Lebensgefahr bestand zum Glück zu keinem Zeitpunkt. Durch die Staatsanwaltschaft wurde zur Ermittlung des Unfallhergangs ein Sachverständiger beauftragt. Für die Unfallaufnahme, die Reinigung sowie die Abschleppmaßnahmen musste die B44 für 3,5 Stunden voll gesperrt werden. Bei allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Groß-Gerau zu melden.

