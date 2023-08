LPI-J: Automatenknacker ohne Beute

Weimar (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der zeit vom 08.08.2023, 13:00 Uhr bis zum 09.08.2023, 04:50 Uhr Zugang zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Ettersburger Straße. An einem Kellerabteil, in welchem ein gelbes E-Bike der Marke "Bergamont Mountainbike Hardtail" abgestellt war, wurde das Vorhängeschloss aufgebrochen und das Bike im Wert von 3.300 Euro entwendet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

