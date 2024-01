Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gebäudebrand in Herrenberg-Gültstein - Fortschreibung

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Samstagmorgen (20.01.2024) um 09:48 Uhr in der Pergola zwischen zwei Gebäuden in der Altinger Straße ein Brand aus. Der Brand griff zuerst auf die neben der Pergola stehende Scheune und das daran angrenzende Wohnhaus über. Anschließend griff das Feuer auf den Dachstuhl des auf der anderen Seite der Pergola angrenzenden Wohngebäudes über, welcher nahezu komplett ausbrannte. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngebäude sowie die sich in der Scheune befindlichen Pferde konnten die Gebäude unverletzt verlassen. Beide Gebäude sind nicht mehr bewohnbar. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden bei Freunden und Verwandten untergebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt circa. 800.000 Euro. Zeitweise befanden sich circa 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr, circa 30 Einsatzkräfte des Regelrettungsdienstes und der Ortsvereine aus den umliegenden Gemeinden sowie sechs Streifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg im Einsatz. Der Brand konnte gelöscht werden, allerdings sind noch vereinzelte Glutnester vorhanden. Um ein Wiederaufflammen des Brandes zu verhindern, müssen die vom Feuer stark in Mitleidenschaft gezogenen Teile des Gebäudekomplexes teilweise und unter fachkundiger Anleitung eines Bausachverständigen abgetragen sowie abgelöscht werden.

Presseerstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5696010

