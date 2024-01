Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag zwischen 14.50 Uhr und 20.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer im Erdgeschoss befindlichen Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Zentrum Kornwestheims. Mittels Hebelwerkzeug wurde die Balkontüre geöffnet und sich dadurch Zutritt zur Wohnung verschafft. Hier wurden mehrere Zimmer betreten und Schränke durchwühlt. Der entstandene Schaden sowie der Umfang des Diebesguts können bislang noch nicht genauer beziffert werden. Ebenfalls gibt es bislang keine konkreten Hinweise auf die möglichen Täter. Anwohner, welche verdächtige Wahrnehmung in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim telefonisch (07156 13130) oder per E-Mail (kornwestheim.prev@polizei.bwl.de) in Verbindung zu setzen.

