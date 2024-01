Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Rutesheim: Vier Verletzte und hoher Sachschaden nach Auffahrunfall am Stauende - Erstmeldung

Ludwigsburg (ots)

Der Fahrer eines Ford Transit war am Freitag (19.01.2024) auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Leonberg-West fuhr er gegen 15:25 Uhr aus noch unbekannter Ursache auf einen vor ihm am Stauende stehenden Renault Master auf. Der Renault drehte sich durch die Wucht des Aufpralls, kollidierte mit einem Pkw der Marke Volvo, kippte auf die rechte Fahrzeugseite und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen. Die drei Fahrer der am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Beifahrer im Ford Transit wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die BAB 8 ist für die Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Stuttgart nach wie vor voll gesperrt, die Ableitung erfolgt an der Anschlussstelle Rutesheim und weiter über die Umleitungssstrecke U11. Durch Gaffer staut sich der Verkehr auch in der Gegenrichtung (Fahrtrichtung Karlsruhe) von der Unfallstelle bis zur Anschlussstelle Leonberg-Ost auf.

