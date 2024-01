Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg waren am Freitag (19.01.2024) in Steinheim an der Murr im Einsatz, nachdem Zeugen eine bevorstehende Trunkenheitsfahrt gemeldet hatten. Ein 25-Jähriger verließ gegen 01:40 Uhr eine Gaststätte in der Friedrichstraße und war im Begriff, trotz vorausgehenden Alkoholkonsums mit dem Auto wegzufahren. Bereits unmittelbar nach Fahrtbeginn touchierte der 25-Jährige mit seinem Mercedes einen Pfosten und konnte kurz darauf von einer Streifenwagenbesatzung gestoppt werden. Der 25-Jährige leistete zunächst den polizeilichen Anweisungen folge und stellte den Motor ab, startete den Mercedes jedoch erneut und versuchte zu flüchten. Er fuhr mit geöffneter Fahrertür los, blieb aber zwischen dem Streifenwagen und einem am Fahrbahnrand geparkte Audi stecken und fuhr sich dort fest. Er wurde unter heftigem körperlichen Widerstand von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug geholt, zu Boden gebracht und mit Handschließen gefesselt. Ein in der Folge durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,7 Promille. Ferner stellte sich heraus, dass der 25-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, der Fahrzeugschlüssel wurde beschlagnahmt. An dem Mercedes entstand durch das Unfallgeschehen ein Sachschaden von rund 5.000 Euro, die Schäden am Streifenwagen sowie dem geparkte Audi belaufen sich auf jeweils etwa 1.000 Euro.

