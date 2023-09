Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Zwei Tatverdächtige wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft

Wuppertal (ots)

Am 23.09.2023, um 17:15 Uhr, wurde auf der Freiheitsstraße in Remscheid eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Aufgrund des Verdachts, dass der 46-jährige Fahrzeugführer sich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln befände, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen und Durchsuchungen erhärtete sich der Verdacht, dass der 46-Jährige nicht nur Konsument, sondern auch Händler von Betäubungsmitteln sein könnte. Um diesem Verdacht nachzugehen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse für eine Wohnung, in der der Verdächtige mit seiner Lebensgefährtin (34) wohnt, und ein Fahrzeug beim zuständigen Richter des Amtsgerichtes erwirkt. Im Rahmen der Durchsuchung der Wohnung wurden Heroin in nicht geringer Menge, Methadon sowie zwei Mobiltelefone, ein Butterfly-Messer und Bargeld sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden polizeilich einschlägig bekannten Verdächtigen am 24.09.2023 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser entschied positiv über die Anordnung der Untersuchungshaft.

