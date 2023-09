Polizei Wuppertal

POL-W: W - Unfallflucht an geparktem Pkw - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 20.09.2023, zwischen 07.10 Uhr und 17.50 Uhr, kam es auf der Meckelstraße in Barmen zu einer Unfallflucht. Ein 29-Jähriger Wuppertaler parkte seinen grauen VW Golf am rechten Fahrbahnrand zwischen der Straße Fingscheid und der Siegesstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde der VW Golf an der linken vorderen Fahrzeugseite beschädigt. Durch die Polizei konnten rote Fremdlackanhaftungen gesichert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (ls)

