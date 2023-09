POL-W: W Unfall mit hohem Sachschaden in Elberfeld

Wuppertal (ots) - Heute Morgen (23.09.2023, 08:30 Uhr) randalierte ein Mann lautstark in der Wuppertaler Nordstadt. Nachdem der Polizei über Notruf ein familieninterner Streit in einem Mehrfamilienhaus an der Ewaldstraße gemeldet wurde, trafen die eingesetzten Polizisten an der gemeldeten Adresse einen laut schreienden und sehr aggressiven Mann auf der Straße an. Dieser hielt ein Messer in der Hand und bewegte sich in ...

mehr